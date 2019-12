Henri Drell: esitused on kõikunud, aga tunnen, et suudan Itaalia meistriliigas võistelda 

Milline võiks olla sinu jaoks järgmine samm? Kuidas oled Itaalia meistriliigas kohanenud?

Järgmine samm on kindlasti saada Itaalia meistriliigas stabiilseks mängijaks, praegu on hooaeg kulgenud üles-alla. Kohanemine läks hästi. Mul on küll olnud nii häid kui ka halbu mänge, kuid tunnen, et suudan sel tasemel võistelda.

Mida arvad oma senisest hooajast Pesaro meeskonnas?

Nagu ütlesin, minu esituste tase on kõikunud, aga see on kooliraha. Olen senise kogemusega rahul ning jätkan töötamist ja endast iga mäng 100% andmist. Tunnen, et saame meeskonnana iga päev paremaks.

Mis on sinu tulevikusihid? Milliseks mängijaks soovid saada ja kus näed end viie aasta pärast?

Lõppsiht on pääseda NBA-sse. Tahaksin olla mängija, kellega kõik armastavad koos mängida. Et teeksin kaaslasi oma mängu abil paremaks. Viie aasta pärast näen end NBA-s.

Kuidas hindad oma NBA-sse pääsemise šansse?