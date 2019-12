VEIDER ÕHTU: Itaalia tippklubi vallandas paar tundi pärast Meistrite liigas play-off'i pääsemist treeneri 

Kurja juur peitub kodustes meistrivõistlustes, kus võideti viimati 19. oktoobril. Seejärel on tehtud viis viiki ja saadud kaks kaotust. Liigatabelis on Napoli vajunud seitsmendaks, Meistrite liigasse viiv neljas koht on kaheksa ja esikoht 17 punkti kaugusel.