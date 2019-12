Joel Remmeli kaks suurt armastust: džäss ja jalgpall 

Premium liiga jälgijatele eelkõige kommentaatorina tuntud Remmel on ka üks Eesti hinnatumaid noori džässmuusikuid – ning võrdlemisi staažikas madalamate liigade mängumees, olles viimased kaheksa hooaega esindanud IV liigas FC Reaali värve.

„Muusikaakadeemias ja Otsa koolis olen õpetaja – see võtab nädalast umbes kaks päeva ära. Omajagu aega kulub eri projektidele, näiteks minu enda eestveetav Joel Remmel Trio, mis on instrumentaalansambel, lisaks veel loendamatud koostööprojektid eri artistidega. Kontserdid, eraüritused …“ kirjeldab Remmel oma tihedat graafikut. „Ülejäänud aeg kulub laias laastus jalgpallile. Neljas liiga ei võta nüüd ülemäära palju ajast, aga kommenteerimine, jalgpalli jälgimine ja kõik see võtab oma aja.“

Joel-Rasmus Remmel. Foto: Martin Ahven

Muusika oli Remmeli elus juba enne jalgpalli, kuigi mõlemaga on ta tegelenud lapsest saati. „Muusika tuli ikka enne – minu mõlemad vanemad on muusikud. Isa Taavo mängib kontrabassi ja tema mõjutusel olen jõudnud džässi ja improvisatsioonilise muusika valda. Mingit sundust aga ei olnud. Sain muusikakooli minnes valida, kas viiul või klaver – ema käekõrval läksin ja vaatasin, et viiul ei olnud nii mehelik pill, ja pigem võtsin klaveri. Muusikakooli ajal oli jalgpall pigem eelistatud, aga tegelikult ma kasvasin muusikaga üles."

Pianisti esimene vutiklubi oli Tallinna Jalgpallikool, kuhu ta läks mängima juba enne koolipõlve: „Mingil hetkel olin ka tõsise valiku ees, kas jätkata jalgpalli või muusikaga. Kiil tuli sisse umbes kaheksandas klassis, kui suutsin ühe suve jooksul jalgpalli tõttu kaks korda käeluu ära murda. Esimene murd oli muusika seisukohast päris karm – ranne läks kolmest kohast katki ja see paranes küll ilusalt ära, aga taastusravi jäi natuke poolikuks, ja üle aia hüpates murdus selle lähedalt teine koht ka ära. Siis oli otsustamise koht – jalgpalli mängimise jätsin mingiks ajaks pooleli, aga jälgisin edasi ikka.“

FC Reaali Pirlo

Vuti mängimisest lõplikult eemale Remmel siiski ei jäänud – viieaastase pausi järel naasis ta 2012. aastal platsile juba FC Reaali ridades, kusjuures debüüt osutus sündmusterohkeks: „Olin just Rootsis vahetusaastal õppimas, tulin sealt kevadel tagasi ja tol ajal oli klubis ruumi. Ootasin esimest mängu väga, aga kell jäi seisma ja jäin hiljaks, mistõttu tulin vahetusest sisse. Sain kaelas olnud keti eest kollase kaardi, aga lõin värava ja andsin väravasöödu!“