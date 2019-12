Ott Tänak rivaalitsemisest Neuville'iga: kuniks see jääb kiiruskatsetele, pole probleemi 

Küsimusele, kas ta tundis, et liitus Neuville'i tiimiga, vastas eestlane: "Tegelikult kutsus Andrea [Adamo] mind oma tiimi, seega võin öelda, et liitusin Adamo meeskonnaga!"

Võin öelda, et mina olen professionaal, kellel on töö, mida teha. Olen kindel, et oleme tiimina koos Thierryga väga-väga tugevad. Kindlasti tuleb meeskonna sees võitlust, aga kuniks see jääb kiiruskatsetele, pole probleemi.