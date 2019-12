Soome jäähokiime peaarhitekt: kuu või kaks pärast tiitlivõitu oli päris hullumeelne 

Vaatamata oma kangelasestaatusele pole sugugi kindel, et Anttila saab tuleval aastal MM-kulda kaitsta, kuna konkurents Soome rahvusesindusse on lihtsalt nii suur. „Kindlasti ma tahan taas koondisse kuuluda, kuid elame-näeme. Meil on väga palju häid mängijaid ning tuleval aastal on rahvusesindusse oodata ka rohkem NHLi mehi, kuna nad said äsja omale uued lepingud ega pea selle pärast enam muretsema. Loodan üldiselt, et meil õnnestub oma kuldmedalit siiski kaitsta.“

Praegu keskendub soomlane klubihooajale ning jahib Helsingi Jokeritega, kus tal on täita abikapteni roll, maailma tugevuselt teises liigas KHLis play-off'i kohta. Kuigi meeskondlikus plaanis ollakse õigel kursil – 35 mängust on kirjas 20 võitu, mis annab KHLi läänedivisjonis neljanda koha –, tunneb Anttila isiklikult, et pole õiget hoogu veel üles leidnud.

„Algus oli päris raske, aga umbes kümne matšiga leidsin oma mängutunnetuse uuesti üles ja pärast seda on kõik ülesmäge läinud. Loodan, et mu parimad esitused on veel ees,“ sõnab tänavu 34 mänguga seitse korda sihile jõudnud ning viis söödupunkti teeninud soomlane. Mullu vigastusega maadeldes sai ta 38 matšiga kirja 11 väravat ja neli söötu.

SPORDISTAAR: pärast jäähoki maailmameistritiitli võitmist sai Marko Anttila Soomes üleöö kuulsaks. Foto: Reuters/Scanpix

KHL oli õige lüke

Viiekordne Soome meisterklubi liitus Venemaa lahtiste meistrivõistlustega 2014. aastal ning on siiani alati kohamängudele jõudnud. Seal neid suurem edu aga saatnud pole: kahel puhul on jõutud teise ringi, kuid siis on nende tee sulgenud Moskva CSKA.

Millest on Jokeritel siiani vajaka jäänud, et võiduka lõpuni purjetada? „Kõik on olnud kinni pisiasjades,“ sõnab ise neljandat aastat KHLis mängiv Anttila. „Peame suutma paremini ülekaalu ära kasutada ning olema vähemuses mängides osavamad. Need on põhilised märksõnad, kus on vaja samm edasi teha. Play-off'is saab määravaks enda oskus väravaid meisterdada, seega peame rünnakukvaliteeti veelgi parandama.“