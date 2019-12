KAHJU! Järjekordne tehasetiim taandus autoralli MM-sarjast 

Škoda Fabia R5-auto tuli turule 2015. aasta 1. aprillil ning on olnud üliedukas. MM-sarjas on see võitnud selle perioodi jooksul tervelt 42 rallit ja Škoda on neid müünud umbes 300 tükki. Arvestades, et uue auto hind on hinnanguliselt üle 200 000 euro, on tšehhid ralliprojektis olnud edukad ka majanduslikult.