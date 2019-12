Hyundai senine esinumber Thierry Neuville on korduvalt öelnud, et eestlane toob kõik oma tehnilised oskused kaasa ja Hyundail tekib võimalus kasutada parimat autot.

"Ott teab, et keskendusime auto kaalu langetamisele, kuid ta ei teadnud, mille arvelt me seda teha plaanime," ütles Fowler. "Teine homologatsiooni jokker, mida kasutame, on seotud käikudega. Me ei muretse selle üle, mida Tänak meie autost teab."