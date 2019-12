Ott Tänak: alustame Ogier’ga samalt lähtekohalt 

35aastane prantslane on sündinud Gapis, mille lähistel Monte Carlo ralli sõidetaksegi. Ta on koduteedel olnud imeline, olles selle MM-etapi võitnud tervelt kuus korda.

Kui mullu roolis Ogier Citroeni, siis novembri lõpus hüppas ta teise paati. Karjääri jooksul on prantslane WRC-autodest kihutanud ka Volkswageni ja M-Spordi ettevalmistatud Fordiga.

Ogier võitis oma kuus maailmameistritiitlit järjest ning tänavu pani tema soolole punni peale just Ott Tänak. Motorsport Newsiga vesteldes märkis eestlane, et Gallia kukk jahib kindlasti tšempionitoolile naasmist.

"Sebastien on alati ohtlik. Ta on väga võistlushimuline sõitja, kes võib olla agressiivne ja rünnata siis, kui ta seda soovib," lausus saarlane. "Kindlasti tahab ta järgmisel hooajal kogu kompotti võita. Meie lähtekoht on sama, sest peame mõlemad uues tiimis palju õppima."