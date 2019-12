Rallitšempioni närviline elu: „Ainuüksi üks väljasõit oleks mu karjääri lõpetanud.“ 

Tolles arvestuses edestas Filip Mareš Manchesterist pärit roolikeerajat Barumis just 0,3 sekundiga, tänu millele oli tšehh üldarvestuses Ingramist kahe punkti võrra parem. Lisaks tiitlile teenis Mareš ka 100 000 eurot.

Seda summat vajas Ingram tohutult, sest pärast Barumi rallit selgus, et pole kindel, kas EM-tiitli eest võitlev albionimaalane saab hooaja kahel viimasel etapil Küprosel ja Ungaris võistelda. Et oma poega aidata, tegi Ingrami ema internetis rahvakorjanduse, tänu millele avanes noormehel üldse võimalus EM-kulda jahtida.

Intevjuus Škoda kodulehele – Ingram sõitis just nende Fabia R5ga – tunnistas tšempion, et õbluke rahakott tekitas palju pinget. "Läksin igale rallile teadmisega, et ainuüksi üks väljasõit oleks mu karjääri lõpetanud."