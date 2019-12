Ferrari boss kinnitas, et meeskond peab läbirääkimisi Hamiltoniga 

"See on fakt, et ühe piloodiga on meil pikk leping, teisel saab kontraht läbi aga 2020. aasta lõpus. Oleme ilmselgelt väga meelitatud, et just Hamilton ja samuti ka teised piloodid meiega liituda tahavad. Kuid hetkel on liiga vara, et tulevikuks otsuseid langetada. Vaatame võimalused üle siis, kui selleks aeg paras on, ja teeme vastavad otsused," lisas Camilleri.