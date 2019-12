WRC LÄKS ÕNNEKS: Toyota noor ralliäss pääses ajateenistusest Ohtuleht.ee , täna, 18:28 Jaga: M

Kalle Rovanperä Foto: Redbull.com

Esialgu tundus, et äsja Toyotaga lepingu sõlminud 19aastane Kalle Rovanperä peab ajateenistuse tõttu mõnest rallist loobuma ning kalendris mõningaid muudatusi tegema. Nüüd selgus aga, et tulevaseks hooajaks on noor soomlane sellest kohustusest prii.