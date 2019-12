Miks lahkub fitnessiäss Endla Vaher lavalt just siis, kui ta jõudis elu parimasse vormi? 

Endla hinnangul pole fitness sport. „See on rohkem missivõistlus,“ arutleb ta. „Jah, me teeme kõvasti trenni ja oleme dieedil, aga peaaegu kõikide alade sportlased on dieedil. Meie paneme selle suure kella külge, teised sellest ei patra.“

Fitnessis on õige toitumine ülitähtis. „Suutsin seitse aastat üsna tervislikult dieedil olla,“ kinnitab Endla. „Mul oli ainult üks hooaeg, kui nägin välja justkui näljane anorektik. Õppisin kiiresti oma vigadest. Tegelikult ei tähenda fitnessi dieet nälgimist, aga probleeme on paljudel. Kahjuks ei tea isegi kõik treenerid, mida nad õpilastele soovitavad. Pead ise oma keha tunnetama.“

Ta lisab: „Vahel on lava taga konkurente valus vaadata. Mõni meenutab anorektikut, kellel on roided väljas. Ausalt öeldes ei meeldi mullegi see pilt, milline ma tippvormis välja näen. Kui olen kuiv, tõmbub kõht sissepoole. Ideaalkehaks pean seda, mis on kuu aega pärast võistlust.“