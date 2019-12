PÖIDLAD PIHKU! Sel nädalal testiti Citroeni WRC-autot, kas masin tuuakse MM-sarja tagasi? 

Citroeni tänaseks endine tiimipealik Pierre Budar on korduvalt öelnud, et nende ripakile jäänud WRC-autosid on võimalik osta või rentida. Tänu sellele ongi loodetud, et mõni piraka rahakotiga sõitja/ärimees/võistkond toob vähemalt ühe Citroeni rajale tagasi.

Budar pole teinud saladust ka faktist, et vajadusel on Citroeni mootorispordiosakond nõus huvilisi aitama. Ei, nad ei arendaks autot edasi, küll oleks võimalik kasutusele võtta näiteks tänavuse hooaja lõpus arendusel olnud aerodünaamika, mille kiitsid heaks nii Sebastien Ogier kui ka Esapekka Lappi.

Hispaania väljaanne Motor.es kirjutab, et kõige tõenäolisemalt viib Citroeni ralliautod MM-sarja tagasi Prantsusmaa firma PH Sport, mis on varasemalt Citroeniga palju koostööd teinud.

Näiteks hoolitses PH Sport 2016. aastal Citroenide eest, kui tehasetiim võttis uutele reeglitele vastava auto arendamiseks vaheaasta. Lisaks, kuna PH Spordil on tihedad sidemed Araabia šeigi Khalid Al Qassimiga, on sahistatud, et ehk on viimane nõus WRC-autodega sõitmist toetama. Al Qassimi jäi tänavu MM-sarjast eemale, kuid Abu Dhabi Racing andis mõista, et neid võib 2020. aastaks tagasi oodata.