HEA UUDIS! Kaelavigastusest taastuv Kristjan Ilves naasis hüppetorni: kukkumine on unustatud 

Nädala keskel tehtud magnetuuring näitas, et verevalum on taandunud, kuid sidemed pole veel täiesti korras. "Arst soovitas veel paar nädalat mitte hüpata. Samas ütles, et kui tunned, et keha ja vaim on valmis ning olud korralikud, et poleks ohtu, siis võib ära proovida. Ettevaatus oli võtmesõna," selgitas Ilves telefonitsi Õhtulehele.