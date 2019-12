KARM! Latvala peaks kahel MM-rallil startimise eest ohverdama praktiliselt kolmandiku oma aastapalgast 

Jari-Matti Latvala on MM-sarja kogenuim piloot, olles startinud 208 rallil. Foto: Martin Ahven

Tänavu Rootsi ralliks M-Spordilt masina rentinud Janne Tuohino sõnas Ilta-Sanomatile, et tema kergendas oma rahakotti 200 000 euro võtta. "Üks MM-ralli koos ühe testipäevaga maksab enam-vähem 200 000 eurot. See hind võib ka veidi varieeruda ning sõltub näiteks testipäevade arvust, aga need kilomeetrid on sama kulukad kui rallikilomeetrid."