RÕVE! Uisutšempionit süüdistatakse 13aastasele tüdrukule intiimpiltide saatmises 

USA Today kirjutab, et uisutšempion kohtus kaks aastat tagasi USAs treeninglaagris olles 13aastase tütarlapsega, kellele hiljem Instagramis oma peenisest pilte saatis. Neiu rääkis seda küll kohe oma psühholoogile, kuid keeldus esiti politsesse pöördumast. Lõpuks nõustus ta teiste soovitustel seda siiski tegema.

Lisaks kirjutavad žurnalistid, et Cipresi treenerid, endised olümpiauisutajad John Zimmermann ja Silvia Fontana, üritasid tütarlast ka survestada, et ta avalikuks ei tuleks.

Cipres ja tema treenerid on esialgsed süüdistused kõik ümber lükanud, kuid pole soostunud täpsustavaid kommentaare veel jagama. Prantslase pressiesindaja saatis meediale ka pöördumise, kus lisas, et iluuisutaja on võtnud omale advokaadi ega lase ennast mutta trampida.