Kõmu KUUMAD KLÕPSUD | Venemaa karatekaunitar lööb jalgade ja iluga Ohtuleht.ee , täna, 22:45 Jaga: M

Maria Zotova. Foto: Instagram @_zottova_

Meie idanaabrite karatevõistlustel ei tasu naisterahvaid jõllitama jääda, sest see võib lõppeda välkkiire sinise silmaga. Eriti ohtlik on Venemaa tänavune U21 karatetšempion Maria Zotova, kellel on mõistagi must vöö.