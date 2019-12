PÕNEV! Raskekaalu poksimaailm võib järgmisel aastal saada 20 aasta järel absoluutse tšempioni 

Praegu on viimane maailmameistrivöö (WBC) Wilderi käes, ent 22.veebruaril tuleb tal seda Fury vastu kaitsta, Mäletatavasti lõppes kahe mehe eelmine omavaheline kohtumine viigiga ja nii säilitas vöö Wilder. Joshual pole vahet, kumb veebruari lõpus toimuva matši võidab – kõvema mehega plaanib ta uuel aastal kohtuda, mis tähendaks, et raskekaalupoks saaks üle pika aja absoluutse tšempioni.

„Ma tunnen, et olen käimas oleks „Lord of the Rings“, viimane lahing on jäänud, teeme selle ära. Teeme ajalugu!“ sõnas Joshua BBC raadiole.