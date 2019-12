Trollid ähvardavad Inglismaa parima ründaja raseda naise tappa, politsei uurib asja 

Kuigi politsei uurib asja, on ähvardajate näol tegu ilmselt teise Inglismaa jalgpallistaari Wayne Rooney naise Coleeni fännid. Nimelt süüdistas Coleen oktoobris Rebekhat, et too on levitanud meediasse intiimset informatsiooni. Pärast seda on mitmed internetitrollid hetkel rasedat Rebekaht ähvardanud.