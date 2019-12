Seitsmes Ballon d’Or tulekul? Hooaja alguses vigane olnud Messi on juba tõusnud edukaimaks 

Kuigi Messi jäi hooaja alguses peetud mängudest reievigastuse tõttu eemale, on ta praeguseks tõusnud vähemalt ühe näitaja poolest Euroopa viie tippliiga parimaks. Messi on teeninud koguni seitsmes Hispaania La Liga kohtumises mängu parima (man of the match) tiitli.