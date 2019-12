VÄÄRITU VIDEO | Eesti noor jalgpallur pani endise koduklubi särgi põlema!  

"Palume kõik mängijad, nii noored kui vanad, ärge olge valmis sekundilise "kõvamehe" tunde ja "kuulsuse" pärast tegema ükskõik, mistahes lollust ja rumalust. Antud käitumine on tugevalt vastuolus eetikaga ning jalgpalli ja spordi hea tavaga üldse. Klubide sümboolika nagu ka igasugune lipp ja vapp on pühad ja nende taoline rüvetamine on seadusega vastuolus," jätkub sotsiaalmeedia postitus.



"Palume ka klubisid, et nad sellise käitumise ja ka igasuguse laimu osas kehtestaks nulltolerantsi. Eesti on niigi väike ja klubid kõik omavahel seotud, sellised teod heidavad meie jalgpallile ja veel enam, konkreetsetele klubidele, väga suurt varju.



Austame üksteist ning hindame tööd, mida klubid Eesti jalgpallis teevad, oleme üks suur kogukond, võib öelda ka, et perekond!"