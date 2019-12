Kriisis Kaunase Žalgrise peatreener: oleme nagu lasteaialapsed 

Hooaja alguses mitmes põhitegijast ilma jäänud Žalgiris pole väärilisi asendusi leidnud. Juba eelnevalt on peatreener Šarunas Jasikevicius öelnud, et uued tulijad vajavad aega Euroliigaga kohanemiseks, kuid areng on läinud oodatust vaevalisemalt.