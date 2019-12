Endine tiimikaaslane iseloomustab Kalev/Cramo uut täiendust: atleet, kes eelistab korvist eemal mängida 

Pärast kaht hooaega USA üliõpilaskorvpalli (NCAA) tippsatsis Kentucky, liitus Killeya-Jones Tšehhi esiliigas palliva Get Better Academyga (GBA). Kusjuures reeglina on liikumised vastupidised, sest GBA valmistab mängijaid NCAAks ette. Sealt õnnestus ookeani taha siirduda Artur Konotšukil, sama tee võtab tõenäoliselt ette praegu Raplasse kuuluv Mark Andreas Jaakson.