Endine vormeliboss: olen täiesti kindel, et Hamilton liitub Ferrariga 

"Olen täiesti kindel, et Hamilton läheb 2021. aastal Ferrarisse. See oleks tema jaoks õige hetk. Ta on lähenemas oma karjääri lõpule, kuid tahab endiselt võita oma seitsmenda tiitli või neid isegi veel rohkem," vahendas Jordani sõnu F1i.com.

71aastane iirlane lisas, et ilmselt poleks tiitlikaitsja ainus, kes Ferrarisse siirduks. "Usun, et Hamilton läheb Ferrarisse sellepärast, et ka Toto Wolffi (Mercedese boss) leping saab aasta lõpus läbi. Seega Ferrari võtaks Toto samuti endale. Ta teab, et pikas perspektiivis pole Mercedese tulevik sarjas kindel, sõnas Jordan.