Jari-Matti Latvala: kohutav 2019. aasta võiks juba läbi saada! 

Viltu vedas rallirajal, aga Latvalal oli palju probleeme ka eraelus. Ta läks lahku kihlatust, lisaks süüdistati teda maksupettuses. Kogu trall kulmineerus sellega, et meie põhjanaaber ei tee tuleval aastal üle pika aja kaasa tervet hooaega.

"Võib öelda, et mööduv aasta oli minu jaoks kohutav. 2019. aasta võiks juba läbi saada! Aga ootan 2020 põnevusega," ütles Latvala Helsingin Sanomatele.

"Kui ma poleks Monte Carlo testil viga teinud, võinuks kogu hooaeg paremini kulgeda," arvas Latvala. "Aga mul oli karjääri kõige halvem aasta. Tänan tiimipealikku Tommi Mäkineni, kes on mind alati toetanud. Ta on kõige kõige parem ülemus, keda soovida."

"See pole mu karjääri lõpp. Teen kindlasti kaasa Soome ja Rootsi etapil, võib-olla ka Walesis. Rohkemaks mul võimalusi pole," jutustas Latvala. "Mõned ilmselt arvavad, et olen hull, sest panustan nii palju oma raha. Aga pean MM-sarjas pildis olema, kui tahan tulevikus lepingut teenida. 2021. aastal vabaneb Toyotas ju kindlasti üks koht (Sebastien Ogier lõpetab karjääri - toim.), lisaks on ruumi Hyundais."