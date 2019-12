Indrek Tobreluts: midagi katki pole, meil oli lihtsalt halb päev 

"Ütleme nii, et naiste sprindist ootasin rohkemat, aga me ei saanud keerulistes oludes laskmisega hakkama. See on see, mis jäi kripeldama. Mehed tegid sprindis nii-öelda oma ära: [59nda koha saanud] Kalev Ermits ilmselt tahtnuks enamat, kui niisama jälitussõitu saada, aga kaks trahviringi nurjas selle. Ei saa öelda, et ta esines halvasti, aga saab paremini. Tänasel päeval, kui tahad kõrgemasse mängu saada, siis ei tohi endale eksimusi lubada. Paraku apsud langetasid ta 59. kohale.

Meestest oli meil stardis ju ka kaks juuniorit: Kristo Siimer ja Robert Heldna. Kristo tegi enda kohta väga hea sõidu. Temale on vaja lihtsalt aega anda, kuid ta on kindlasti tulevikutegija. Robertil oli lumelaagris terviserike, mis võttis talt päris palju jõudu, ehk midagi suurt talt ei oodanudki. Poisid said korraliku pingutuse ja hea kogemuse.

Ka tänases teatesõidus noored üllatasid: läksid väga võimsalt ja julgelt peale. Robert läks viimases vahetuses samamoodi grupiga kaasa ja kannatas kuniks jõudis. Tiirus said mehed ka hakkama: ei mingit aukartust ega läbikõrbemist. Üldiselt näitas sprindivõistlus siiski ära, mis noorte poiste üldine tase on (Siimer oli 80., Heldna 108. – K.J.). See jääb maailma tipust praegu kaugele maha ja loota, et nad suudaksid nende meestega rinda pista, on praegu ebareaalne. Aga anname aega!"

Naiste teatesõidus kogunes meie kvartetile kaotust üle kuue ja poole minuti. Kui ehmatav see oli?

"Naiste teates oli Tuuli tegelikult päris kõrges mängus, kuniks ta kukkus. Ta kukkus selja peale, nii et relv jäi ta alla ja see lõi ta hinge kinni. Pärast seda hakkas kaotust jõudsalt tulema. Ilma intsidendita võinuks kaotus minuti võrra väiksem olla, sest see mõjutas tema kaht sõiduringi ja püstitiiru.

Johanna läks veel päästma, mis päästa andis ja võttis tiirus riske, aga paraku ei tulnud märgid alla. Ta pidi kasutama lisapadruneid, mis kõik tähendavad ju kümmet lisasekundit. Grete võistlus lõppes lamades tiirus, kui ta said viie padruniga kõigest ühe märgi alla.