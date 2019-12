Eesti suusatajate karm elu: üks päev oled spordimees, teine päev hooldemees-treener ja kõik muu kokku 

„Kindlasti olen pettunud, sest eelnevad päevad näitasid, et olen võimeline kiiresti suusatama. Paraku sai seekord veidi üle pingutatud. Kõik läks liiga forsseerimiseks. Juba stardis oli selline tunne, et põrkasin kohapeal. Viis sekundit ringi peale kaotada on müstiline“ lausub Kilp, kelle sõnul pani tulemusele pitseri ka nende tiimi väiksus.

„Peame kohapeal tegelema väga paljude asjadega: MK-etappidel on palju logistikat ja muud, mida me omavahel sportlastega jagame ja mis on kõik kõva energiakulu. Neid segavaid pisiasju on kõvasti. Näiteks soomlased tahtsid meie suuski sprindis liiga vara määrida, mistõttu tuli soojendus lõpuks liiga pikk," toob ta põlve otsas nokitsemisega kaasnevaid ebameeldivaid näiteid.