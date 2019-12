TENNISESKANDAAL: kokkuleppemängudega on seotud 135 sportlast, ka 30 parema hulka kuuluv mängija 

ZDFi ja Die Welti teatel korraldab Armeenia maffia sobimänge seitsmes riigis. Kriminaalskeemis osales koguni 135 sportlast. Belgia politsei algatatud uurimisega on liitunud ka FBI.

Väidetavalt on juhtumiga seotud ATP edetabelis 30 parema hulka kuuluv meesmängija, kes on võitnud kolm suurturniiri. Uurimine on jõudnud lõpusirgele ja peatselt saab kuulda rohkem üksikasju.