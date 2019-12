USALDUS: Paide linnameeskond sõlmis peatreenriga pika lepingu 

Zahovaiko: "Aeg lendab kiiresti! Alles see oli, kui tehti riskantne ettepanek asuda Paide linnameeskonna peatreeneri toolile. Olin tol ajal täiesti kogenematu. Algne nägemus ja kurss sai paika pandud ja siinkohal pean uhkusega tõdema, et oleme esindusmeekonnaga jõudnud sinna, kuhu pidime jõudma. Teekond on olnud käänuline ja okkaline ning ilma üüratu juhatuse toetuseta poleks ma siin, kus olen. Siinkohal meeskonnamängijana soovin tänada oma suurt meeskonda: mängijaid, lojaalseid staffi liikmeid, juhatust, klubitöötajaid ja loomulikult meie kirglikke ja tuliseid fänne!

Olen õnnelik, et minu karjäär jätkub Paide linnameeskonnas. Olen klubisse kiindunud ja tunnen, et see lugu pole veel läbi. Meeskonna ehitamine on üks lõputu protsess. Olen jätkuvalt ülimotiveeritud ja minu silmad põlevad, kui mõtlen homsele päevale. Meeskonnana oleme täna üsna heas seisus. Vundament on laotud ja oleme enda jaoks selgeks teinud, et spordis loeb ainult olevik ja tulevik. Meie eesmärgiks on stabiilsus, eneseteostamine läbi suure pühendumise, töökuse ja õppimisvõime.