Autoralli MM-sarja uue hooaja pikkus pole endiselt teada, üks etapp võib lisanduda keset aastat 

MM-sarja promootor Oliver Ciesla andis mõista, et lõpliku otsust pole endiselt tehtud. Mõlemal variandil on omad plussid ja miinused.

"Asendusrallit on raske leida. Ma ei ütle, et see on võimatu, aga kindlasti pole see lihtne," ütles Ciesla Autosportile. "Töö käib, kuid pole selge, kas kavas on 13 või 14 etappi."