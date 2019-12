Euroliiga punktirekordi purustanud jänkist on saamas türklane, president lubas asja korda ajada 

Türgi president Recep Tayyip Erdogan andis mõista, et 27aastasele pallurile tuleb kiiremas korras pass sokutada. "Teeme kõik, mis vaja. Tahame nõnda edukat korvpallurit kindlasti enda koondises näha. Larkin suudaks meie meeskonna väga heade tulemusteni viia," vahendas Sportando Erdogani.

Teist hooaega Istanbuli suurklubis mängiv tagamees ütles paar kuud tagasi, et ta oleks kodakondusest huvitatud. "Tunnen end siin nagu kodus. See on esimest korda, kui jään kuhugi ka teiseks hooajaks. Austan siinseid fänne väga. Türgi särk sobiks mulle hästi," sõnas Larkin septembri lõpus.