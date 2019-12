Ott Tänaku tiimikaaslane: olin 2018. aasta lõpus sügavas augus ja kahtlesin kõiges 

"Soomes rajale pääsemine taastas minus usu, mis eelmise aastaga kaduma kippus. Sain kinnitust, et ma pole tegelikult millestki ilma jäänud," arutles Breen. "Pidime koos Pauliga end kuue-kaheksa kuuga vormi saama."

"Juba esimesed kiiruskatsed näitasid, et oleme võimelised tippkonkurentsis sõitma. Oli äärmiselt mõnus tunne, et oskused pole kuhugi kadunud," meenutas Breen. "Kuigi tulemus polnud parim, siis tõestasime, et oleme võimelised hästi esinema."