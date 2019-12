POOM, KLAVAN JA TUNJOV! Milline jalgpallur peitub Itaalia kõrgliigas debüteerinud eestlases? 

Kink sellega ei nõustu. „Siin ei saa öelda, mis on õige või vale. Kõik oleneb inimesest. Keegi ei garanteeri ju, et Norra lumemägede vahele minemine on eestlastele ideaalne,“ leiab ta.

Pohlak tõi samas intervjuus ka leedulaste näite, kelle peaaegu kõik ühe põlvkonna paremad noormängijad meelitati samuti Itaaliasse, kuid hiljem jäi enamik neist ripakile ja loobus jalgpallist sootuks. Sellelegi väitele tahaks Kink vastu vaielda.

„Ajakirjanik oleks pidanud kohe vastu küsima, et aga vaadake Sloveeniat. Nende U19 koondislased, kes panid hiljuti meile 7 : 0, on põhiliselt just Itaalia noorteklubides. Veelkord, siin pole õiget või valet. Kui sind tahetakse ning tekib võimalus – jumala eest, mine! Tagasi saab ju alati tulla. Aga kui oled tahetud, siis pane tuld! Tunjovil ja [Serie A klubi Verona Hellase noorteakadeemiasse kuuluval] Oliver Jürgensil läheb ju hästi.“

Georgi Tunjov. Foto: SPAL

Kingi sõnul on oluline, et iga palluri puhul lähtutaks ikkagi indiviidist, mitte ei löödaks kõiki ühe puuga: „See on nii erinev. Mõnele selline lähenemine, [et lähed juba teismeliseeas välismaale noorteakadeemiasse] sobib, teisele mitte. Ühest küljest, mida noorem sa oled, seda kiiremini harjud ümbritsevaga. Ja kui löödki akadeemias läbi, siis on edaspidi kergem, sest uksed on siis kõik lahti. Samas, see on raske vanus. Tean omast kogemusest, et välismaal pole kerge üksi olla,“ lõpetab omal ajal 18aastaselt Moskva Spartakisse murdnud Kink oma vastulause.

Seda, milliseks võiks kujuneda Tunjovi edasine karjäär, on raske ennustada, kuid on selge, et osa vutifänne viib kirikusse juba küünlaid ning palvetab, et noormehe karjäär jätkuks sama tõusvas joones.

„Keegi ei oska tulevikku ennustada, kui kiire areng võiks tal olla. Aga midagi peab ta Itaalias ikkagi hästi tegema, et esindusmeeskonna eest pingile ja platsile saab,“ sõnab Koser. Teda dubleerib ka Kink: „Kuigi Itaalias võetakse pingile põhimõtteliselt kogu sugupuu,“ viitab ta 12 varumehekohale, „siis ega sinnagi päris niisama ei pääse.“