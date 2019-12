Revolutsiooniline murdmaasuusaala ajab Norra ässad kahte leeri: kas 100 meetri sprint on pärissport või mitte? 

Suurim staar, Johannes Hösflot Kläbo tervitab uut mõtet positiivselt ja on juba Norra TV2-e eetris väljagi öelnud, et soovib supersprinti MK-sarjas näha. Praegu on see nii-öelda katsetamisjärgus.

Tänavu toimub esimest korda spetsiaalne võistlussari World Sprint Series, mil on kuus osavõistlust. Esimene toimus 9. novembril Rootsis Östersundis, järgmine etapp on kavas 10. jaanuaril Saksamaal Dresdenis.

Kläbo leiab, et murdmaasuusatamine peab ajas arenema. Ta näeb supersprindis palju häid külgi. Esiteks võiks see noori motiveerida, sest 100 meetri distantsil on lihtsam noorena läbi lüüa kui 15 km distantsil.

Teiseks vajab see vähem ressursse nii treenimiseks kui ka võistluste korraldamiseks, tänu millele võib supersprinti korraldada kas või suurlinna keskel, kus on paratamatult rohkem rahvast kui Norra või Venemaa metsade vahel.

"Kui tahame, et murdmaasuusatamine elaks veel aastaid, siis on oluline mitte jääda kinni samasse vanasse süsteemi," sõnas Kläbo Norra rahvusringhäälingule.

Kläbo treenerist vanaisa Kare on lapselapsega nõus. "Võib arvata, et Lillehammeri etapp oli küllalt mõistlikus asukohas, kuid sinna ei tulnud just eriti palju inimesi," märkis ta.

"Peame viima spordi sinna, kus on inimesed. Arvan, et John muretseb samuti selle pärast. 15 km distantsi on keeruline Pariisis korraldada, kuid 150 meetrit mitte.