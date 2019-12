Itaalia kõrgliigas debüteerinud 18aastase eestlase agent: ta ei teinud noortele tüüpilisi vigu 

"Arvan, et Georgi oli valmis. Treener sai sellest aru ja andis Georgile võimaluse. Tegemist polnud kohtumisega, kus üks meeskond oli 4 : 0 ees ja asjad olid juba selged. Seis oli 2 : 1 AS Roma kasuks. Teoreetiliselt oli veel kõik SPALi jaoks võimalik," lausus Vinokurov Vikerraadiole.

"See, et Georgile taolises olukorras mänguaega anti, teeb rõõmu. Ma usun, et tal läks hästi. Ta ei teinud selliseid vigu, mis on tüüpilised noortele mängijatele, debütantidele. Ta kaotas küll mõningaid kahevõitlusi, kuid nende olukordade pärast ei kaotanud meeskond mängu. Ma usun, et Georgi esitus väärib hinnet "neli.""