ŠOKK! Itaalia ringrajasõitja jäi dopinguga vahele 

Iannone proovist, mille sõitja hooaja eelviimasel Malaisia GP-l andis, leiti anaboolse steroidi tarvitamise jälgi. Tänasest kehtima hakanud keeld on ajutine ning itaallasel on võimalik nõuda B-proovi avamist. Hetkel ei saa ta ühegi mootorrattaspordiga seotud tegevuses osaleda, mis tähendab, et Iannone ei saaks tulevast MotoGP hooaega alustada, kirjutab Autosport.