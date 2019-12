VIVA LAS VEGAS! Eestlase klubi murdis suurde finaali ja jahib kuulsusrikast võitu! 

„Usun, et ISL finaali saab nimetada selle kümnendi tähtsuselt kolmandaks ujumisvõistluseks peale Londoni ja Rio olümpiamänge. Mul on hea meel see kümnend lõpetada, olles osa millestki nii tähtsast meie spordi tuleviku jaoks. Tore on olnud näha ujumise populaarsuse tõusu ja fännide kasvu sel spordialal,“ rääkis Zirk, kes stardib juba reedel spetsiaalselt ISLi finaali jaoks ehitatud Mandalay Bay Events Centeri pop-up ujulas, mille areen mahutab 12 000 pealtvaatajat.

ISL erineb klassikalisest ujumisvõistlusest selle poolest, et võistlus toimub tiimide vahel ning iga ujuja toob võistkonnale punkte. Zirk esindab võistlustel enda koduklubi Energy Standard. „Minu ja meie klubi jaoks on selle liiga võitmine olnud prioriteet number üks alates sellest hetkest, kui saime teada, et seal osaleme. Oleme hetkel ainuke klubi, kes on kolmest võistlusest kolm võitnud,“ rääkis Zirk.

Eestlane võistles koos Energy Standardi tiimiga oktoobris Indianapolise ja Napoli ISLi etappidel ning novembris Londoni etapil. „Ettevalmistus selle võistluse jaoks on kujunenud huvitavalt. Ma pole enda karjääri jooksul veel nii palju võistlusi teinud lühiraja hooajal, kui ma seda see aasta olen teinud,“ rääkis Zirk. „Samuti treeningute pealt EMil võistlemine oli minu jaoks uus kogemus. Olen viimase kuu aja jooksul iga nädal uues riigis olnud ehk reisimist ja väsimust on keskmisest rohkem.“

Reisi Las Vegasesse alustas Kregor pühapäeval ja jõudis võistluspaika esmaspäeva õhtuks. „Esimeseks väljakutseks on 11tunnise ajavahega harjumine,“ sõnas Zirk. „Ootan põnevil võistlust ning usun, et see saab nii sportlastele kui ka otseülekande vahendusel võistlust jälgivatele fännidele olema väga lahe ja kaasahaarav.“