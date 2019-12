Soome dopingumees Norra dopingunaisest: 100% kindel ei saa kunagi olla 

Johaug kandis oma karistuse ära ning naasis suusamaailma ehk isegi võimsamana kui varem. Pärast tagasitulekut on ta võitnud peaaegu kõik võistlused ja teised naised ei jõua talle lähedalegi. Isometsä püüdis selgitada, kuidas see võimalik on.

„Ta on lihtsalt nii hea. Tal on kõik asjad paigas. Vaadake, kuidas ta suusatab. Kui palju on konkurentidest parem tema tehnika. Lisaks on tema füüsiline valmisolek raudne,“ arutles 51aastane kolmekordne olümpiapronks.

Kui teema läks konkreetselt võimalikule dopingutarvitamisele, teatas Isometsä: „Sellele viidatakse alati. Ükskõik, millisel alal on teistest tunduvalt parem sportlane, siis ei saa kunagi 100% kindel olla.“

Isometsä ennustas, et sel hooajal Johaug kõiki võistlusi ei võida. „Ta on kümne kilomeetri kohta teistest 30 sekundit kiirem. See teeb kilomeetri kohta kolm sekundit, mis polegi nii suur vahe. Jah, ta kaotab peagi mõne võistluse.“