Endine Inglismaa jalgpalliäss masturbeeris avalikult. Ohver: ta on kiskja, kes tahtis meid pilastada ja hirmutada 

Sethi sõnul pöörasid ohvrid pilgu Shipperley poole, et teda üle tee laskmise eest tänada, kui märkasid, et mees hoiab käes peenist ja jõllitab neid. Seejärel kõndisid naised eemale, kuid Shipperley sõitis neile järele.

Shipperley tunnistas, et tegi nii tahtlikult. See olevat olnud omamoodi appikarje, sest tal on isiklikus elu palju probleeme. Hiljuti suri tema isa, lisaks on tal hasartmängusõltuvus ja võlad.