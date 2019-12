VIDEO | Võimsasse hoogu sattunud Ronaldo aitas Juventuse võidule 

34aastane Ronaldo on nüüd viimases viies kohtumises värava kirja saanud, selle perioodi jooksul on portugallane kokku virutanud kuus tabamust. Juventuse võit tõstis tiitlikaitsja 17 vooru järel liigatabelis 42 silmaga liidrikohale. Ühe mängu vähem pidanud Milano Inter jääb neist kolme punktiga maha, Ragnar Klavani koduklubil Cagliaril on viiendana koos 29 silma.