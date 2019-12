UUS TÄIENDUS: Liverpool soetas meeskonda andeka jaapanlase 

"Liverpooli mängijaks saamine on olnud minu unistus ning nüüd, kui see teoks sai, olen väga elevil. Kohtumistest nende (Liverpooli) vastu õppisin, et nad on väga tehnilised ja mängivad kõrge intensiivsusega. Eesmärgiks on võita nii Inglismaa meistriliiga kui ka Meistrite Liiga ning anda sellesse vääriline omapoolne panus, " sõnas Minamino uue tööandja kodulehel.