Hetkel meeskonnata Soome ralliäss: eesmärk on endiselt maailmameistriks tulla 

28aastasel soomlasel oli Citroeniga küll 2020. aastaks kehtiv leping, kuid autotootja otsustas pärast kuuekordse Sebastien Ogier' meeskonnast lahkumist, et nad enam autoralli MM-sarjas kaasa ei löö. Seega paistab Lappi parim võimalus WRCs jätkamiseks siirduda M-Sporti.

Kuigi Malcolm Wilsoni tiim pole veel midagi kinnitanud, on eelduste põhjal tugevateks kandidaatideks meeskonna senine piloot Teemu Suninen ja tema kaasmaalane Lappi. M-Sport kavatseb igal rallil välja panna kaks masinat.

Hiljuti sai Lappi hea uudise, kui metsamasinaid tootev Ponsse, kes on ralliässa sponsor 2012. aastast olnud, teatas, et jätkab soomlase toetamist.

Lõppenud hooaja kümnendana lõpetanud piloot andis pressiteate vahendusel mõista, et tahab MM-sarjas jätkata.

"Peamine eesmärk on endiselt võita MM-tiitel. 2020. aastal tahan olla stabiilne ning usun, et see tuleb kogemustega," sõnas Lappi.