AMETLIK! Venelased kaebasid WADA dopingukaristuse spordikohtusse

Ametlik kinnitus edasikaebusest saabus täna. "Me pole nõus WADA määratud sanktsioonidega," ütles Venemaa antidopingu (RUSADA) liidu juht Juri Ganus. Samuti liitu kuuluv Aleksander Ivlev sõnas eelmisel nädalal: "Usun, et meie argumendid on piisavalt tugevad ja olukord võiks muutuda."