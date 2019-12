Aasias ilma tegev Eesti ringrajaäss Martin Rump on Audi trump 

Omal ajal Eestis kardivõistlustelt medaleid noppinud Rumbi karjäär sai hoo sisse 2010. aastal, kui tal õnnestus Itaalias La Concas triumfeerida kardispordi maailma karikavõistlustel, mida on hellitavalt kutsutud ka kardispordi olümpiaks. „Olin siis 14 ja pärast seda läksid asjad käima. Sinnani võtsin ka asja tõsiselt, aga pärast seda saime isaga aru, et siin on ka päriselt midagi,“ meenutab Rump esimesi samme üüratus ja halastamatus mootorispordimaailmas.