VÕIMAS! Ott Tänak valiti maailma parimate võidusõitjate edetabelis kolme parema sekka

Tänaku ja Hamiltoni vahele platseerus veel Red Bulli vormelitiimi esisõitja Max Verstappen. Esikolmikule järgnesid: 4. Charles Leclerc, 5. Carlos Sainz jr, 6. Alexander Rossi, 7. Sebastien Ogier, 8. Rene Past, 9. Mike Conway ja 10. Jean-Eric Vergne.

Tänaku profiili all on välja toodud mõistagi tema tänavune MM-tiitel, kuid lisaks veel numbrimaagia: 6 ralli võitu, 73 katsevõitu ja 263 punkti.

"Tänavu Aprillis seiskas Ott Tänak liikluse. Seda sõna otseses mõttes, kui ta sõitis politseieskordi saatel oma Toyota Yaris WRC masinaga Tallinna tänavatel. Kuigi tõele au andes polnud ristmikel liikluse seiskamine liiga keeruline, kuna see oli juba varem seiskunud. Sest eestlased olid nutitelefonid käes kõnniteedel, filmimas seda, kuidas nende sangar oma filmi esilinastusele sõidab," kulgeb Tänaku profiili saatev jutt.

"Filmi tegijad on ilmselt tigedad, et nad ei valinud 2019. aastat Tänaku aasta jäädvustamiseks, kuna tänavu saanuks nad filmile Hollywoodiliku finiši. Nende linateos ei vajagi tegelikult pealkirja, sest see oli Ameerikamägedelik ja ehe film, kuid ilma šampusedušita. Tänavu ei tuntud aga kordagi šampusest puudust.

Tänak oli WRC-sarja kiireim mees juba eelmine aasta. Ta võitis teistest peajagu rohkem katseid ning juhtis enim rallisid. Ta tegi tänavu kõike seda, mida mullu, kuid lihtsalt veelgi jõulisemalt. Ja sel korral viis ta töö võiduka lõpuni. Ning seda koguni üks etapp enne hooaja lõppu. Võib julgelt tõdeda, et kui teda poleks seganud elektri- ja roolivarda probleemid või nõrgad veljed, siis oleks tiitliheitlus isegi enne Hispaaniat ära otsustatud.

Tänak oli tänavu lihtsalt oivaline. Tema puhul on isegi raske meenutada ühtegi suuremat viga. Tänavu leidis ta selle taseme, mida juba mullu otsis, mistõttu lihtsalt purustas võistluse. Sihikindlalt ja jääkindlalt rühkis ta auhinna poole, millest terve kümnendi unistanud.

Kui lisada juurde veel vahepealsed turbulentsid ajakirjanikega, tiimisisene hõõrdumine ning otsekohesed väljaütlemised, on 32aastase sõitja ümber ehitanud teatava aura. Aga see on kõik teisejärguline, sest tähtsaim oli Tänaku oskus viimasena pidurdada ja esimesena vajutada nendes kohtades, kus enamik seda teha ei julgenud.