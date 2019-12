Töötuks jäänud Latvala loodab MM-sarja naasta: 2021. on Toyotas üks ja Hyundais kaks vaba kohta... 

Nimelt täitis soomlane Itaalias Prealpi Master Show'l eessõitja rolli ning ohjas ühes kaardilugeja Asko Sairaneniga Toyota Celica GT-4 masinat. Kuna tuleval aastal ta WRC-sarjas täiskohaga enam kaasa ei löö, on üpriski tõenäoline, et uuel aastal näeb teda erinevate Historic klassi masinatega sõitmas mujalgi.

Latvala WRC-plaan on aga jätkuvalt samasugune. Kindlasti on ta stardis Soomes ja Rootsis ning kui vahendeid jätkub, siis on radaril ka Sardiinia, Portugal ja Wales.

"Ma pole nii meeleheitel, et hakkaksin siia metsikult isiklikku raha sisse panema," sõnas mullu Soome meedia väitel ligikaudu 1,6 miljonit eurot taskusse pannud Latvala SoyMotorile.

Teatud rallidel osalemine on tema hinnangul siiski hädavajalik, sest vastasel juhul unustatakse sind kiiresti. "Kui ma võtan MM-sarjas pausi, siis on keeruline naasta, kuna keegi ei mäleta enam sind. 2021. aastal vabaneb üks koht Toyotas ja kaks Hyundai. Ja seda, mis saab 2022. aastal pärast reeglimuudatusi, ei tea keegi," jäi 34aastane pedaalitallaja oma tuleviku osas optimistlikuks.