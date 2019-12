Jalgpall TOHOH! Tunamullune Eesti meister paneb ootamatult pillid kotti Toimetas Karl Juhkami , täna, 14:15 Jaga: M

Veel tunamullu said Pärnu naised rõõmustada Eesti meistritiitli üle. Viimased kaks hooaega on kulgenud aga raskemalt, mistõttu on kaela saadud hõbemedalid. Tuleval aastal neid enam Eesti meistriliigas ei näe. Foto: Facebook @EestiNaisteJalgpall

13 korda Eesti naiste meistriks tulnud ja viimasel kahel aastal hõbemedali teeninud Pärnu JK loobus naiste liigades osalemisest.