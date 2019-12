Endine kapten asub päästma Londoni Arsenali 

Londoni tiim vallandas novembris senise juhendaja Unai Emery ning vahepealsel perioodil oli peatreeneri kohusetäitjaks rootslane Freddie Ljungberg. Senine hooaeg on tiimil täielikult aia taha läinud, sest Inglismaa kõrgliigas hoitakse 17 vooru järel 22 punktiga alles kümnendat kohta. Arsenal on võitnud vaid viis matši ning sellest vähemat on suutnud vaid neli kõrgliiga meeskonda.