Norra laskesuusalegend kritiseeris koondise liidri otsust: ta viskab minema elu võimaluse 

"Ta viskab minema võimaluse võita mõlemad võistlused. Minu arust on ta selleks selgelt suuteline," sõnas Skjelbreid Norra rahvusringhäälingule.

Röiseland, kes on üks kiiremaid suusatajaid, hoidis Östersundi ja Hochfilzeni MK-etappide järel üldarvestuses 136 punktiga 4. kohta. Pealegi on mõned teised tiitlipretendendid, nagu itaallanna Lisa Vittozzi ja soomlanna Kaisa Mäkäräinen, alustanud hooaega pigem tagasihoidlikult.

Skjelbreid ei kiida kaasmaalase valikut õigeks ka seetõttu, et sel sajandil on norralannadel õnnestunud võita vaid kaks MK-sarja kristallgloobust – tal endal hooajal 2003–04 ja Tora Bergeril üheksa talve hiljem.

"Minu arvates on see kaitsev taktika, sest Martel on võib-olla tänavu elu parim võimalus. Jah, võiduvõimalus võib avaneda uuesti, kuid sel hooajal on tal see kahtlemata," lisas endine tippsportlane.

Röiseland vastas kriitikale nii: "See on osa pikaajalisest plaanist, mis sai juba ammu paika. Vajan sel aastal pisut pikemat treeninguperioodi, et olla MMiks parimal võimalikult moel valmis. Muidugi oli hea hooaja alguse järel keeruline koju minna, kuid vahel tuleb teha raskeid valikuid, et olla edukas."