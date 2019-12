Lugupeetud spordijurist: kas Soome on veredopinguparadiis? 

Rauste toob peatükis "Soome – kas verevahetajate paradiis?" välja, et kuulsamad veredopingujuhtumid on Seefeldi skandaali taustal seotud Austriaga, kuid muu maailm justkui soosib kestvussportlaste verevahetust. Häda on selles, et puudub usaldusväärne meetod, kuidas tabada neid, kes parandavad sooritusvõimet enda verega.